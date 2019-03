Miguel Layún revela si va a intercambiar playera con Tigres y Chivas

Miguel Layún ya piensa en lo que es el Clásico ante Tigres de la siguiente semana, pese a que este sábado se medirán a Chivas en el Estadio Akron, pero el jugador de Monterrey tiene claro que a pesar de que tiene amigos en ambos clubes rivales, no intercambiará camisetas con nadie.

El zaguero de Rayados explicó por qué no tiene en mente realizar esa típica costumbre que tienen los futbolistas profesionales al término de cada partido, pues reconoce que las rivalidades son importantes para la afición y siempre ha querido ser respetuoso de ellas.

“De momento, tengo muchos amigos de Chivas y eso me ha permitido tener una relación especial con algunos de ellos. Lo mismo me pasa con amigos de Tigres. Tengo mucha relación con Guido Pizarro y Carlos Salcedo. Soy un poco romántico en ese tipo de cosas y me gusta respetar al club en el que estoy. Dentro del campo siempre hay que saber dónde estás parado y no tengo pensando hacer intercambio con Tigres”, apuntó Layún.

En cuanto al duelo frente a Tigres, Layún manifestó su sorpresa por la pasión con la que vibra todo el estado de Nuevo León: “Lo que representa es lo que es para el aficionado y la institución. Siempre esa rivalidad que hay y se maneja con Tigres, hace que sea especial la posibilidad que en el Clásico podamos estar por encima. Sé la pasión que se desborda en este tipo de partidos. Es mucho más pasional un Clásico regio que uno Nacional. Un América ante Chivas es muy nacional y un América ante Pumas puede ser más pasional. Así es éste y todo se concentra en la ciudad y eso lo hace más fácil de percibir y ojalá que mañana nos traigamos una victoria que nos pueda poner enfrente de ellos en el Clásico”.

En este sentido, Layún confesó que América le parece el equipo que tiene más impacto mediático en todo el futbol mexicano: “En mi opinión, América es el equipo más trascendental. Es el equipo más mediático y Monterrey lo pongo en el grupo selecto que tienen cosas distintas por las instalaciones que tienen. Eso lo pone para mí en el grupo selecto.