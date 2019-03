Prensa argentina asegura que Andrés Iniestra 'criticó' a Maradona

Andrés Iniestra, mediocampista de los Pumas de la UNAM, se encuentra en el ojo del huracán de la prensa argentina, luego de las declaraciones que hizo sobre lo que le genera enfrentar a los Dorados de Diego Armando Maradona, a quien aseguran que criticó.

Te puede interesar: Andrés Guardado será padre por segunda ocasión

"Es un técnico que viene con su equipo y les queremos ganar, no me crean ninguna ilusión", fueron las palabras que externó el canterano felino, pero después al ser interrogado sobre si de pequeño El Pelusa no fue su ídolo respondió: "no, se me hace mucho más ídolo gente que se ha portado mejor dentro y fuera de la cancha".

Las palabras de el Lobo no pasaron desapercibidas, y los diarios de Argentina han señalado como una crítica del futbolista mexicano a la persona y vida privada de Maradona.

Diario Olé

Infobae

Diario Registrado

Los Pumas de la UNAM recibirán al equipo que dirige el técnico argentino en el Estadio Olímpico Universitario el próximo martes 12 de marzo en punto de las 19:00 horas, duelo donde definirán al primer semifinalista de la Copa MX.

TE RECOMENDAMOS