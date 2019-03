Pacheco y Ocampo ganan plata en Serie Mundial de Clavados

Los clavadistas mexicanos Rommel Pacheco y Jahir Ocampo obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros, en lo que fue la primera estación de las paradas de la Serie Mundial de Clavados.

Esta primera fase se realiza en la ciudad japonesa de Sagamihara, en donde los mexicanos sumaron 427.86 puntos para la presea de plata, mientras que el oro fue para el par chino de Siyi Xie y Yuan Cao con 446.82.

Mientras que el bronce fue para el binomio británico de Daniel Goodfellow y Jack Laugher con 420.51 unidades.

De esta manera, la delegación mexicana que acude a esta competición consigue la primera presea y ahora se espera entrar en acción al propio Rommel Pacheco en la prueba de tres metros individual, en donde ejecuta un clavado de alto grado de dificultad.

El salto es el de dos y media vueltas atrás “voladas” en posición b, y hasta el momento el mexicano es el único que lo ejecuta, por lo que espera hacerlo bien para subir al podio.

In the Men’s 3m Springboard Synchro, Mexico’s Jahir Ocampo and Rommel Pacheco scored 88.92 with their last dive, the second highest score in the Final.

Watch on 📺 https://t.co/bEozhdW5qV. 🌍💦#FINA #FINAtv #Diving #DWS19 pic.twitter.com/HlB9t3c9Pr

— FINA (@fina1908) March 1, 2019