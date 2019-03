Barça sepulta al Real Madrid en la Liga de España

Cuatro días le bastaron al Barcelona para imponerse en dos ocasiones al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, la primera de ellas en las semifinales de la Copa del Rey por 3-0, y la segunda en el duelo correspondiente a la jornada 26 de la Liga de España por 1-0 gracias al gol de Iván Rakitic, resultado con el que el cuadro catalán igualó a los merengues con 95 triunfos en la historia de El Clásico.

Los dirigidos por Santiago Solari continúan en un mal momento, el compromiso parece faltarle a la plantilla blanca, el equipo va en descomposición, pues a pesar de estar en el tercer puesto de la tabla general, el título de Liga luce cada vez más lejos, ya que al momento, están 12 puntos debajo del Barça, que es líder de la competencia con 60 unidades, a falta de 12 fechas por disputar de la temporada.

El conjunto merengue saltó al terreno de juego con el hambre del triunfo, querían la revancha, se adueñó del esférico los primeros 15 minutos, tuvo un par de jugadas peligrosas pero el gol se les negó, poco a poco los hombres de Ernesto Valverde se acomodaron mejor en el campo, jugaron inteligentemente, superaron al rival y al 25’ Sergi Roberto asistió para Iván Rakitic y éste aprovechó la salida de Thibaut Courtois para elevar el esférico y perforar la red merengue.

Que desempeñó de @ivanrakitic la correcta toma de decisiones, las temporizaciones ofensivas,el cambio de velocidad del juego en los momentos que lo exigía y por último una excelsa definición . #RealMadridBarca pic.twitter.com/dtD56VOMYU — AaronGalindoMX (@AaronGalindoMX) March 2, 2019

La anotación le dio aún mayor confianza al conjunto visitante, los primeros 45 minutos concluyeron con polémica, luego de que Messi encaró a Sergio Ramos tras el manotazo que el defensa español le dio, acción que no fue sancionada por el árbitro.

En la parte complementaria, la defensa catalana se volvió una verdadera muralla, el Madrid buscó por donde pudo, llegó en más ocasiones al área rival, pero se topó con un Gerard Piqué inspirado, además de las grandes actuaciones que una vez más demostró Ter Stegen.

Nuevamente Vinicius Jr. fue el hombre más desequilibrante de los merengues, y al minuto 55 se quedó cerca de igualar el partido, pero no logró la hazaña, el tiempo transcurrió, pero los locales no vieron la luz por ningún lado, una nueva derrota ante su acérrimo rival llegó, misma que los aleja del título de Liga, pese a ello, Sergio Ramos asegura que no bajarán los brazos y lucharán hasta el final, aunque verdaderamente, sus argumentos dentro del terreno de juego, no terminan por convencer.

