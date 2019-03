'Chicharito' volvió a la titularidad en el triunfo del West Ham ante el Newcastle

El Estadio Olímpico de Londres fue testigo de la victoria de West Ham sobre Newcastle por 2-0 en la fecha 29 de la Liga Premier, en la que el mexicano Javier Hernández disputó 70 minutos y provocó un penal.

Las anotaciones del encuentro fueron obra del irlandés Declan Rice al minuto siete y del capitán Mark Noble por la pena máxima al 42.

Con esta victoria, los dirigidos por chileno Manuel Pellegrini ascendieron al noveno lugar general con 39 unidades; Newcastle se estancó en la posición 14 con 31 puntos, a seis de la zona de descenso.

Well done, lads! You did Bonzo proud ❤️#WHUNEW #COYI pic.twitter.com/Ck9z799NEQ

— West Ham United (@WestHamUtd) March 2, 2019