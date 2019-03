Ex directivo confiesa haber drogado a jugadores del PSG y comprar árbitros

La corrupción vuelve a hacerse presente en el mundo del futbol, y para mala suerte, nuevamente está involucrado Bernard Tapie, ex presidente del Olympique de Marsella y quien consiguió el único título de Champions League que tiene el cuadro francés en sus vitrinas, el cual se dio en la temporada 1992-1993.

En un artículo publicado por Le Monde, Marc Fratani, ex colaborador de Tapie durante más de 30 años, reveló que durante casi 10 años, el directivo compró en distintas ocasiones a los árbitros, además de drogar a jugadores de los equipos contrarios.

Fratani recuerda con exactitud un Clásico de Francia contra el PSG, donde él contribuyó en la corrupción de ese duelo. "Una vez participé en la compra de un árbitro. Fue en un partido contra el PSG, en París. Al día siguiente del encuentro quedé con él en un lugar discreto que acordamos. En aquel partido, el oponente también fue desestabilizado con el uso de una droga psicotrópica: Haldol. Usando jeringuillas de aguja ultrafinas, el producto se inyectó en botellas de plástico. Todo lo consumible por el adversario fue tratado", explicó.

Dichas declaraciones han tomado mucha fuerza en Francia, por lo que Bernard Tapie tuvo que salir a desmentir lo mencionado, asegurando que todo es un invento, sin argumentos suficientes. "Hay idiotas que querrán creer todo esto porque les complacerá, y habrá personas que tienen conciencia. ¡Esos se darán cuenta de que todo eso es alboroto! Entonces, si él (Marc Fratani) compró a un árbitro; debe dar su nombre; decir dónde, cuándo y quién le dio el dinero… No tengo más comentarios que hacer. No vale nada y no pasará nada", externó al diario Le Parisien.

