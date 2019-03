Murió una de las leyendas del fisicoculturismo que admitió uso de esteroides

Jeff Everson, uno de los fisicoculturistas más reconocidos a nivel mundial fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles, según dieron a conocer la novia y un amigo del ex deportista y propietario de la famosa revista Planet Muscle.

Everson pasó a la historia por ser uno de los primeros fisicosulturistas en admitir el uso de esteroides para definir su cuerpo y lograr beneficios importantes dentro de las competencias, sin embargo desde hace varios años que ya estaba fuera de todo este consumo.

"Gran pérdida para el mundo del culturismo. Nuestro querido amigo e ícono Jeff Everson acaba de fallecer. Jeff fue un verdadero innovador en todo, desde las ciencias del culturismo, la nutrición (…) Fue mi buen amigo, colega y hermano de fitness de culturismo y todos lo extrañarán”, publicó el doctor de medicina deportiva Robert Goldman en su cuenta de Facebook.

En el informe se dio a conocer que Jeff Everson perdió la vida debido a causas naturales y fue encontrado en su cama, luego de volver de un viaje de trabajo, pero no se ofrecieron mayores detalles.

Solo se sabía que Everson sufría de fuertes dolores en las piernas y los pies, debido a la alta carga de peso durante sus entrenamientos, pero que nunca fue algo grave.

El ahora fallecido deportista logró títulos de Mr. USA y Mr. América, además de varios torneos Masters Nationals. Desde 2002 creó la revista Mister Muscle.

Con información de Infobae

