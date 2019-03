Etíope Yomif Kejelcha rompe récord mundial de la milla bajo techo

El etíope Yomif Kejelcha ha batido este domingo, en la reunión Bruce Lehane Invitational de Boston (Estados Unidos), el récord mundial de la milla en pista cubierta con un tiempo de 3:47.01.

His official time was corrected to 3:47.01, which is also an outright Ethiopian record (bettering the outdoor mark). And his 1500m split was 3:31.25, just outside the world indoor record.

