Son momentos difíciles para mí por la salida de Giovani: Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos comentó que él y su familia atraviesan por un momento complicado tras anunciarse la salida de su hermano Giovani de Los Ángeles Galaxy, pues el sueño de ambos futbolistas mexicanos era volver a jugar juntos y triunfar en la MLS de Estados Unidos.

“Son momento difíciles para mí y para la familia. Teníamos el sueño mi hermano y yo de triunfar aquí en el Galaxy. Al final, son cosas que pasan en la liga, perdemos a un grandísimo jugador”, declaró al final del partido en el que Galaxy se impuso 2-1 a Chicafo Fire en el inicio de la temporada 2019 de la MLS.

Giovani Dos Santos se devalúa 75 por ciento con el Galaxy

Zlatan Ibrahimovic elogia el talento del su compañero mexicano Efraín Álvarez

El menor de los Dos Santos comentó que no ha tenido tiempo de hablar ampliamente con su hermano, por lo que desconoce sobre su futuro, pero aseguró que se encuentra bien.

A veces el futbol no es justo ,pero siempre da revanchas. Nos merecemos lo mejor y sabes que te voy a extrañar mucho 😭😭😭 😭😭 Te quiero irmao! See you soon… @OficialGio pic.twitter.com/0q0VEs88KD

— Jonathan Dos Santos (@jona2santos) March 2, 2019