Nick Kyrgios es campeón del Abierto Mexicano

El australiano Nick Kyrgios completó hoy una de las mejores semanas de su carrera como profesional al derrotar por 6-3, 6-4 al alemán Alexander Zverev, tercer jugador del mundo, para ganar el Abierto Mexicano de Tenis.

Ante uno de los jugadores de más futuro en el tour Kyrgios, raqueta 72 del mundo, impuso condiciones con su servicio y cuando las cosas no le salieron, acudió al 'drop shot' y a la paciencia para salvarse de varias situaciones de quiebre.

En el primer set el australiano rompió el servicio del rival en el cuarto juego; en el quinto se salvó de par de puntos de quiebre y se encaminó a la victoria por 6-3, pese a mostrar una efectividad de apenas el 50 por ciento con su primer servicio.

Kyrgios salió a matar en el segundo ante un Zverev herido; en el primer set el alemán hizo un par de errores no forzados y perdió el servicio, pero minutos después, en el segundo "game", el europeo obligó a Nick a fallar y puso el marcador en 1-1.

Zverev perdonó demasiado; en el cuarto juego dejó ir una ventaja de 15-40 y ahí firmó su sentencia de muerte porque Kyrgios brilló con su devolución y otra vez con el 'drop shot' para quebrar y ponerse delante por 3-2.

El australiano se salvó de un 0-30 en el sexto "game" y se encaminó al título al mantener su servicio y confirmar quizás la mejor semana de su vida, al menos la primera con triunfos sobre el segundo y tercer mejor jugador del mundo, el español Rafael Nadal y hoy Zverev, además de superar al noveno de la ATP, el estadounidense John Isner, y al suizo Stan Wawrinka, triple ganador de Grand Slam.

3 Top 10 wins ✅

Two Top 2 seeds taken out ✅

First title in 14 months ✅

An absolutely OUTSTANDING week for @NickKyrgios in Acapulco… #AMT2019 pic.twitter.com/tRMTazQsrM

