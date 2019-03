¡Sorprendente! El partido de futbol más frío en la historia de la MLS

Los Rapids de Colorado y los Timbers de Portland comenzaron la nueva temporada de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS) con un empate a 3-3 en medio de un récord de 8 grados centígrados bajo cero de temperatura.

La jornada inaugural de la temporada 2019 de la MLS dejó escenas memorables en el Dick's Sporting Goods Park, donde los Rapids y los Timbers en lugar de jugar a futbol tuvieron que dedicarse a sobrevivir a la temperatura más baja que se ha dado en un partido en los 24 años de historia que tiene la liga.

En un escenario más propicio para jugar un partido de hockey sobre hielo, las acciones fueron frenéticas, llega de errores, dureza y exhibición goleadora.

The Colorado Rapids and Portland Timbers played the coldest game in MLS history last night – 18°F 🥶🥶 📸: @gwephoto pic.twitter.com/Y7dZYuETpu — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 3, 2019

