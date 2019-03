International Board anuncia nuevas reglas en el futbol

En la reunión 133 de la Asamblea General de la International Football Association Board (IFAB), que se efectuó en Aberdeen, Escocia, se anunció que los goles con la mano, aunque sean sin intención, de manera automática serán anulados.

Las nuevas reglas de juego entrarán en vigor a partir de la próxima temporada, las modificaciones principales fueron los contactos que tengas los jugadores con la mano y el balón, así como la acción de los porteros en los penales.

NEW: Be the first to know more about the upcoming changes to the Laws of the Game 2019/20. ⚽

🎥Video of the entire PRESS CONFERENCE is available here: https://t.co/DSadCM5afr pic.twitter.com/mndWfmrB8D

— The IFAB (@TheIFAB) March 2, 2019