VIDEO: Futbolista gabonés muere tras sufrir un colapso en pleno partido

Este fin de semana se vivió un lamentable episodio en el campeonato de futbol de Gabón debido a que durante el partido entre el Missile FC ante el Akanda FC, el atacante, Hermann Tsinga, sufrió un colapso en pleno desarrollo del juego que se disputaba en el Estadio del Instituto Nacional de la Juventud y los Deportes (INJS) en Librevilles, así lo dio a conocer la prensa local”.

Uno de los principales diarios de Gabón, L’Union, detalló que el desafortunado episodio sucedió el sábado pasado, cuando se disputaba el minuto 23 del partido de la segunda fecha del campeonato de Gabón, además, en redes sociales circula un video en el que se puede apreciar la desesperación de sus compañeros de profesión por tratar de reanimar al jugador de 30 años que minutos más tarde perdió la vida.

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K

— Collins Okinyo (@bedjosessien) March 3, 2019