Conmoción en el mundo de la lucha libre por la muerte de King Kong Bundy

El ex luchador de la WWE, King Kong Bundy perdió la vida a los 61 años dejando un hueco importante en la historia de dicha empresa, pues se convirtió en uno de los consentidos de la afición sobretodo a raíz de su enconada rivalidad con el mítico Hulk Hogan.

TÉCNICO DE ALEMANIA CONFIRMA QUE TRES CAMPEONES DEL MUNDO YA NO JUGARÁN EN LA SELECCIÓN

El verdadero nombre de King Kong Bundy era Christopher Pallies y fue parte de uno de los eventos luchísticos más importantes en Estados Unidos en 1986, cuando se midió a Hogan en Wrestlemania 2 ante más de 14 mil espectadores.

Bundy dejó la WWE en 1988 pero volvió para 1994 donde se midió a ‘The Undertaker’ y perdió.

En los más recientes años King Kong Bundy participó en la serie ‘Casado con Hijos’: "La WWE se entristece al saber que el legendario King Kong Bundy ha fallecido y extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Bundy”,publicó la WWE.

WWE is saddened to learn that King Kong Bundy has passed away.https://t.co/SNrSunQYeQ

— WWE (@WWE) March 5, 2019