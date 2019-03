Real Madrid sella su temporada de fracaso

Al Real Madrid se le escapó la última oportunidad para salvar la temporada: la Champions League, luego de ser humillados en el estadio Santiago Bernabéu por 1-4 ante el Ajax -global 3-5-, resultado con el que quedó eliminado en los octavos de final, instancia en la que no caía desde hace nueve años.

Para los merengues no habrá ningún título por celebrar en la presente campaña, ya que se les escapó la Copa del Rey al caer por goleada 1-4 ante el Barcelona, no supieron defender su corona en la Champions League, y en la Liga de España se encuentran lejos de terminar en la cima, aunque aún hay 12 jornadas por disputar, semana a semana el campeonato se les va de las manos, resultados que se definen en una palabra: ¡fracaso!.

El cuadro que dirige Santiago Solari llegó como fiel favorito a la vuelta de octavos de final, ya que además de fungir como equipo local, arribó con la ligera ventaja, luego de sacar la victoria en la ida por 2-1; sin embargo, el Ajax tuvo en mente otro plan, el cual ejecutó a la perfección en territorio ajeno, en donde no se achicó ante el actual monarca de la competencia, dio cátedra de futbol y terminó por hundir al equipo blanco, que de inicio a fin se mostró apático y sin ideas.

El cuadro holandés se fue arriba del marcador prematuramente, pues al minuto 7 Hakin Ziyech perforó la red de Thibaut Courtois tanto con el que aún tenía esperanza el Madrid, pero al 18' David Neres le complicó el panorama a los locales al marcar la segunda anotación del Ajax, equipo que se fue con la ventaja al descanso.

En la parte complementaria, los visitantes no se conformaron, tuvieron hambre de más y al 65’ Dusan Tadic marcó el tercero para los visitantes, gol que tuvo que ser revisado por el VAR tras una aparente salida del esférico, pero al final, el silbante la dio por buena; los merengues reaccionaron, pero ya era demasiado tarde, al minuto 70 cayó el de la honra por vía de Marco Asensio, celebración que opaco dos minutos después Lasse Schon con un golazo de tiro libre que dejó sin posibilidad al portero belga, no hubo tiempo para más, una nueva humillación llegó al domicilio del Real Madrid, que no supo defender su corona y terminó goleado y eliminado. Mientras que el Ajax se quedó con todo el mérito del duelo, ya que en ningún momento se hizo menos, se mostró superior de inicio a fin, y después de 16 años, volverán a disputar los cuartos de final de una Champions League, ya que desde la temporada 2002-2003 no lo hacían.

