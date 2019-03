Agustín Marchesín, el americanista que se equivoca pero no se esconde

El portero argentino Agustín Marchesín señaló que el error que cometió y que generó el segundo gol de Necaxa lo hará crecer, y que es algo que debe dejar de lado para ayudar al América a salir del mal momento por el que atraviesa.

“Fue una jugada desafortunada en el segundo gol, hace rato no me tocaba vivir una situación así pero estas cosas te hacen crecer más que los triunfos. Lamentablemente uno crece con estas cosas, seguramente me va a hacer mejor portero, mejor jugador y, bueno, a dar le vuelta a la página”, dijo.

Indicó que tuvo el respaldo de sus compañeros, algo que agradece para evitar en el futuro cometer desconcentraciones de este tipo.

“El grupo muy bien, siempre me demuestran apoyo, saben que es una situación difícil, hacía rato no me tocaba una situación de un partido de un error grosero”, apuntó.

Aceptó que en el grupo existe plena conciencia de que no se han hecho las cosas bien y que es algo en lo que deben trabajar para enmendar el camino.

“Somos conscientes de que en el segundo tiempo dejamos de hacer mucho, en el primer tiempo nos desconcentramos y son desconcentraciones que nos han costado, en lo personal me voy con esa bronca que le abrió el partido a ellos, obviamente que a uno le duele y no puede volver a pasar”, apuntó.

Interrogado sobre su inminente llamado a la Selección de Argentina de cara a la fecha FIFA que se disputará a finales de este mes, indicó que en este momento no tiene cabeza para ello.

“Ahora pensar en la selección es difícil, saben que es una noticia importante para mí, y en lo grupal porque es muy bueno para el grupo cuando citan a jugadores para selección, es muy gratificante porque uno viene haciendo las cosas bien, me voy con mucha bronca y hoy en la noche seguramente no podré dormir y me voy con la cabeza pensando en Puebla y conseguir los tres puntos”, sentenció.