¿Cuánto perdió el aficionado del Real Madrid en la temporada?

Cada inicio de temporada y/o torneo es una nueva ilusión en el mundo del balompié, tanto para los equipos, jugadores y afición. Por lo que los clubes sacan sus artículos y uniformes nuevos para que sus seguidores los adquieran, esto como un sentido de pertenencia a la institución, o como bien se conoce 'para sentir los colores'.

La pasión y amor por el futbol, muchas de las veces rebasa fronteras, por lo que no importa cuánto gastas para adquirir la nueva indumentaria de tu equipo, aunque éste, no lo agradezca con resultados dentro del terreno de juego, tal como sucedió con el Real Madrid, equipo que levanta emociones no solo en España, sino en millones de personas al rededor del mundo.

Y es que el cuadro merengue atraviesa por una de sus peores rachas en la historia, ya que este 2019 se quedará sin celebrar ningún título. Semana a semana se le va la Liga de las manos, quedó eliminado de la Copa del Rey y fue humillado en la Champions League, temporada triste para los aficionados del equipo blanco.

Pero, ¿cuánto perdió aproximadamente un aficionado del Real Madrid en esta temporada?

Seguramente si eres un aficionado más, perdiste únicamente tu tiempo en ver los partidos y malos resultados.

Si eres un fiel aficionado, pero a distancia, probablemente compraste el jersey de la presente campaña, la cual tiene un costo de mil 499 pesos. Y, tal vez, unos cuantos artículos en la tienda oficial del Real Madrid.

Pero claro está, que hay de aficionados a aficionados, ya que existen algunos que a pesar de los malos resultados, su sentimiento no cambia, mientras que otros verdaderamente se arrepienten de haber adquirido su playera para apoyar a su equipo. Esperamos que ese no haya sido tu caso.

