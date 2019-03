El conmovedor mensaje de despedida de Juan Martín del Potro a su abuela

View this post on Instagram

Cuando te quedaba poca fuerza, cuando tu deseo era descansar en Paz, cuando ya no soportabas más el sufrimiento, y tantas otras cosas dolorosas, fuiste capaz de darme la mano y regalarme el último momento de amor que quedó grabado en esta foto y quedará por siempre en mi corazón. No era necesario, pero sin embargo lo hiciste una vez más dejando marcado por siempre tu fortaleza y amor por tu familia y tus nietos. Te amo abuela. Hasta siempre!!! 🙏💖