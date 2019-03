Ex americanista explota contra comentarista que defiende a Miguel Herrera

Carlos El Negro Santos explotó contra el comentarista deportivo, Ricardo Salazar, quien aseguró que a pesar de la derrota ante el Necaxa, Miguel Herrera continúa siendo el mejor director técnico que ha tenido el América tras llegar a los 200 partidos dirigiéndolos.

"A pesar de la derrota, Miguel Herrera es el mejor DT del Club América al llegar a 200 juegos: 102 G, 55 E y 43 P, Herrera. 97 G, 62 E y 41 P, Roca.. 96 G, 63 E y 41 P, Reinoso", explicó mediante su cuenta de Twitter el periodista.

Post al que respondió el ex futbolista de las Águilas: "no seas barbero !no porque tenga 200 partidos es el mejor Dt del America ,se ve que lo tuyo solo es respaldarte por internet porque no tienes la capacidad para evaluar a un DT ganador, no lo respalda ni los títulos y menos su estilo de juego, aprende !!!!".

No seas barbero !no porque tenga 200 partidos es el mejor Dt del America ,se ve que lo tuyo solo es respaldarte por internet porque no tienes la capacidad para evaluar a un DT ganador, no lo respalda ni los títulos y menos su estilo de juego, aprende !!!!🤫🤫🤫 https://t.co/rusZQjHwYx — Carlos Santos (@negrosantos13) March 6, 2019

El conjunto capitalino cayó 1-3 ante los Rayos del Necaxa en el duelo pendiente de la jornada 1 del torneo clausura 2019, resultado que los dejó fuera de liguilla, aunque buscará revertir el resultado, en la décima fecha, cuando reciban en el Estadio Azteca al Puebla.

