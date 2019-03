Guillermo Hoyos no tiene en mente salir del Atlas

Atlas no la está pasando nada bien. Luego de cuatro derrotas consecutivas, los rumores sobre la posible salida de Guillermo Hoyos comenzaron. Pero el técnico rojinegro se mantiene tranquilo. Por la mente no le cruza la idea de salir y pide continuidad al proyecto, pues “esto no es magia, es trabajo”. Y las malas rachas, aseguró, le ocurren a equipos tan grandes como el Real Madrid.

Novia del Chicharito muestra su pancita de 25 semanas en su cumpleaños 25

Inés Sainz deslumbra como catrina en pleno marzo

“Esa no es una pregunta para mí es para la gente que decide (posible despido). Yo cuando vine, lo hice sobre un objetivo muy importante planteado en un club que tiene una afición grande, que mueve pasiones, sentimientos. Uno es agradecido por estar acá, no hemos parado de trabajar en casi seis meses y desde entonces hasta hoy hay una evolución importante del equipo”, explicó el técnico del Atlas.

“La liga es muy competitiva, tiene grandes equipos y no es fácil ganar. Así y todo, los chicos están haciendo una temporada magnífica y sigo creyendo en eso. Esto no es magia, es trabajo. Vivimos permanentemente en este sitio (instalaciones del Atlas) 11 o 12 horas diarias. Estamos entusiasmados como el primer día con los objetivos claros de a dónde vamos. Esto no es magia. Se construyen paso a paso los objetivos. No por un partido ganado eres campeón, ni por uno perdido no eres campeón. Creo en los proyectos”, añadió este miércoles en conferencia de prensa.

Está consciente del momento que vive Atlas. “Creo que cuando se pierden cuatro partidos, se hace mucho más pesado, es normal, pero para todos. Generalmente, siempre se buscan cosas en la derrota y no en los triunfos. Como soy en mi vida personal, siempre veo lo positivo; si viera todo lo negativo realmente serían situaciones de vida que no te permitirían salir de casa. Vivo de una forma diferente a lo que se puede llegar a ver, veo en ti todo positivo, porque todos los seres humanos tenemos cosas negativas si las queremos ver”, señaló.

“A través de la derrota se generan situaciones, es normal y a través del triunfo menos situaciones favorables, que tendrían que ser mas. Es mucho ‘mejor’ la crítica que alabar, yo al revés: alabo, trato de buscar lo mejor. Este momento es difícil porque todos consumen periódicos, televisión, es normal y hace más difícil el día a día. Tranquilo porque soy un creyente de Dios y la Virgen, de ahí no me sacas y a partir de ahí edifico mi vida”, sentenció el estratega Guillermo Hoyos.

Desde su perspectiva, Atlas no está tan mal como muchos dicen. “Yo creo que no, veo una evolución muy importante, veo una velocidad de balón diferente, veo una forma de juego en la que somos protagonistas y buscamos ganar. No entramos con inferioridad de pensar ‘vamos a perder, seguro’. Lo demostramos en cada partido. Que las cosas salgan mal, puede suceder, pero hoy por hoy el equipo ha crecido respecto a la temporada pasada. Donde yo aprendí los proyectos son importantes para lograr el éxito. Estamos mejor que el torneo anterior”, aseveró.

Por último, señaló que los malos momentos en el futbol le ocurren hasta a los más grandes. “Veo cosas positivas, obvio que también cosas que debemos corregir y seguir desarrollando. Pero veo un equipo que meses atrás era diferente, hoy ha sido protagonista en las primeras seis jornadas, hoy mira de cerca la Liguilla pese a situaciones adversas qué pasan no sólo este equipo, las han pasado muchos equipos y las van a seguir pasando, porque si no pregúntenle al Real Madrid cómo está pasando su situación adversa de ellos, siendo un club económicamente híper fuerte. La vida es así y hay que enfrentarlo como lo afrontan todos los clubes”, finalizó Guillermo Hoyos.