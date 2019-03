Jugadora de rugby hace un ‘Luis Suárez’

Liz Patu, capitana del Queensland Reds y la Selección australiana de rugby, fue suspendida seis semanas por morder a una contraria en pleno partido, algo que nos hizo recordar al uruguayo Luis Suárez.

Durante el partido contra Western Australia, Patu mordió en un brazo a Rebecca Clough, quien es su compañera en la selección.

.@WallaroosRugby captain Liz Patu is in a spot of bother over this incident: https://t.co/SDsZmmh6Pa pic.twitter.com/LXTaQd2oWJ

— ABC Grandstand (@abcgrandstand) March 4, 2019