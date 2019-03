Maradona crítica a argentinos que quieren jugar con el Tri

Jugadores como Rogelio Funes Mori, Julio Furch, Leonardo Ramos y Brian Fernández buscan cambiar de pasaporte con la meta de jugar para la Selección Mexicana. El astro Diego Armando Maradona está en contra de esa práctica pues asegura que prefieren defender “un pedazo de tela” en lugar del corazón. Este miércoles, criticó duramente a quienes pretenden naturalizarse.

“Yo me puse a pensar en eso, me siento argentino, muy argentino, por más que me lleve a jugar en otro lado. Pero si a los muchachos se les ofrece la posibilidad de jugar y de verse en un Mundial y eso les parece lindo, defender solamente un pedazo de tela, al corazón, me parece una distancia muy grande, nada más”, señaló el argentino.

Tras el empate 0-0 de los Dorados de Sinaloa frente a los Leones Negros, en el Estadio Jalisco, Maradona abordó varios temas. Aseguró que los clubes mexicanos hacen falta en la Copa Libertadores. “Creo que sí, con México era picante, ahora… lo que pasa que los dirigentes dijeron que iban a hacer una FIFA nueva y resulta que el presidente Infantino, que lo llamé varias veces y no me atendió, dijo que iba a cambiar cosas. No vi ningún cambio, todo lo contrario. Cada vez que alguien habla de la FIFA, parece que vamos en contra y no, queremos arreglar las cosas. Infantino no sabe arreglarlo solo, esa es la verdad, no lo va arreglar con Boban, con Van Basten ni con otros jugadores, lo debe arreglar con todos los jugadores que jugamos Mundiales”, señaló.

Celebró la llegada de César Luis Menotti a la dirección de Selecciones Argentinas. “Creo que es tarde, yo digo que es tarde, pero creo que el ‘Flaco’ tendría que haber agarrado la Selección argentina hace mucho tiempo como coordinador, como visor. Me da mucho placer haber sido uno de los jugadores que él entrenó y por supuesto que parece que sonó el timbre en la cabeza a Tapia e hizo una buena. Tapia es el presidente de la Federación Argentina y estaba dormido, le sonó el teléfono, lo despertó y dijo voy a contratar a Menotti. Es lo mejor que hizo porque después fueron solo burradas”, aseveró.

También habló de algunos de los cambios impuestos por la FIFA a las reglas de juego. “La mano accidental… los jugadores no son accidentales, cuando el jugador ve que le van a ganar el centro atrás, dejan las manos y eso es peligro, es penal. Así un montón de cosas, el hecho de que más me preocupa a mí es el jugador que se tira con los dos pies por delante con los tacos y quiere, porque quiere, fracturar a un colega, a ese hay que borrarlo del futbol. A ese que le hace daño a su colega, tiene que pagar desde la hospitalización hasta que se recupere, porque de la única manera que te da mola es cuando te tocan el bolsillo”, sentenció.

Finalmente, sobre el empate 0-0 ante Leones Negros, afirmó: “Nos vamos con un dolor muy grande por no llevarnos los tres puntos. Creo que repasando el partido, hubo un solo equipo en la cancha y ese fue Dorados. Después de errar el penal, seguimos jugando tranquilos. Le dije a los muchachos que se tranquilizaran porque ahí puede venir un bajón cuando erras un penal o el árbitro… de todas maneras, ya está. Yo tengo que solucionar algunos problemitas que vi hoy en mi equipo, pero hoy seguramente duermo muy tranquilo y me voy del Jalisco orgulloso de mi equipo”.