¡Es el Rey! Entre lágrimas, LeBron James supera a Michael Jordan en la NBA

El basquetbolista LeBron James se convirtió la noche del miércoles en el cuarto máximo anotador en la historia de la Asociación Nacional de Basquetbol (NBA, por sus siglas en inglés), tras superar a Michael Jordan.

James necesitaba 13 unidades para superar los 32 mil 292 puntos que acumuló Jordan en su paso por los Bulls de Chicago y Wizards de Washington, mismas que logró durante los primeros dos cuartos del partido entre Lakers de Los Ángeles y Nuggets de Denver.

Aún no terminaban el segundo periodo del partido entre Lakers y Nuggets cuando el emblemático jugador ya había sumado los puntos que requería para superar a "Su majestad"; al término de los primeros 24 minutos tenía 17.

Te puede interesar: Pacheco y Ocampo se bañan de plata en Serie Mundial de Clavados

The King James, tres veces campeón de la NBA y quien militó en equipos como Cavaliers de Cleveland y Miami Heat, solo tiene delante de él en la lista a jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant.

Kareem es el máximo anotador con 38 mil 387 puntos, por delante de Malone, quien logró 36 mil 928 unidades, mientras que Kobe acumuló 33 mil 643.

"De todas las cosas que he hecho en mi carrera, esto se encuentra entre lo más destacado, a la altura de ganar un campeonato. Para un niño de Akron, Ohio, que necesitaba inspiración y necesitaba algún tipo de influencia positiva, MJ era ese tipo para mí. Lo observé desde lejos, quería ser como MJ, quería disparar como MJ, quería sacar la lengua como MJ, quería usar mis zapatillas como MJ. Quería que los niños me admiraran en algún momento como MJ y es una locura, para ser honesto. Está más allá de la locura", dijo LeBron al término del partido, donde no pudo contener las lágrimas al ver que estaba superando a su máximo ídolo del basquetbol.

👏Emotivo momento para @KingJames tras superar a Michael Jordan. 👏 pic.twitter.com/dCYqxe2aOJ — NBA MÉXICO (@NBAMEX) March 7, 2019

Por su parte, Michael Jordan no dejó pasar la oportunidad de felicitar a James: "Quiero felicitar a LeBron James por haber logrado otro hito durante su increíble carrera".

TE RECOMENDAMOS