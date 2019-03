Golovkin firma contrato que aproxima tercera pelea con ‘Canelo’

El boxeador kazajo Gennady Golovkin firmó un contrato millonario con la empresa DAZN que aumenta las probabilidades de un tercer enfrentamiento ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez.

GGG firmó un contrato por tres años con la empresa especializada en la transmisión de eventos deportivos a nivel mundial, misma con la que Canelo firmó por cinco años a cambio de 365 millones de dólares.

"DAZN se ha convertido rápidamente en el nuevo hogar del boxeo al hacer que los eventos más grandes estén fácilmente disponibles para los fanáticos”, declaró Golovkin en un comunicado de prensa, pero sin precisar el monto del contrato.

GGG in 2019. ✅@GGGBoxing joins #DAZN for the remainder of his career.https://t.co/dnfVhMDaDj pic.twitter.com/NWG0qXp5Qi

— DAZN (@daznglobal) March 8, 2019