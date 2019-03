'A la mierda todos, la lucha libre es falsa, no es real': Ronda Rousey

Ronda Rousey cada vez desilusiona más a sus seguidores, ya que la actitud que ha mostrado durante los últimos días no ha sido la adecuada, pero esta ocasión parece ya haber llegado al límite, al grado de ofender a la afición y criticar a toda la WWE.

Ante su actitud, las criticas y hasta amenazas le han llovido a la estadounidense, incluso por parte de las mismas luchadoras de la WWE; sin embargo, Ronda se siente segura de que no le pueden hacer nada. "A la mierda todos, incluyendo el Universo WWE. Voy a faltar al respeto al deporte que a todos les gusta tanto. ¡La luche libre es falsa, no es real! ¡Ninguna de esas perras puede tocarme!", aseveró.

Te puede interesar: A 19 de su descenso, Toros Neza volverá a jugar

Ronda mencionó que no entiende por qué la afición la abuchea, aún cuando sus peleas son un espectáculo que cualquiera disfrutaría. "Charlotte y yo dimos una lucha increíble, recibí una paliza muy dura y no había una sola persona que no estuviera obsesionada con lo que sucedió en el combate, nos robamos completamente el show. ¡Y luego me abuchearon hasta el cansancio!. Esa fue una gran bofetada en la cara, a la mierda la gente, jódanse todos ustedes".

Además, la estadounidense se mostró molesta con la manera en que se llevan las cosas en la empresa de lucha libre. "Estoy cansada de estar aquí para entretener a la gente. No voy a recibir más instrucciones, cada vez que salga al ring haré lo que quiera hacer y tendrán que seguir firmando y cobrando los cheques que les estoy generando", dijo.

Fue en 2018 cuando Rousey llegó a la WWE, de inicio todo fue lindo, la gente la arropó de gran manera, era una de las luchadoras más queridas, pero actualmente el panorama es completamente distinto, tanto con la gente y trabajadores de la empresa.















Publicidad















TE RECOMENDAMOS