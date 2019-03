Miguel Herrera defiende a Hugo Sánchez sobre dirigir al Real Madrid

Hugo Sánchez ha recibido opiniones divididas sobre su propuesta por dirigir al Real Madrid tras la crisis por la que atraviesa el conjunto blanco, idea que no ve descabellada el estratega del América, Miguel Herrera, quien defendió a su compatriota durante la conferencia de prensa de este viernes por la tarde.

Te puede interesar: Héctor Herrera estaría cerca de llegar al Atlético de Madrid

"Es una figura del equipo. Si yo dijera que estoy para el Real Madrid estaría loco, Hugo Sánchez no, fue la figura del equipo por muchos años, se lo ganó en la cancha, no está loco y tiene el derecho a levantar la mano", dijo el técnico mexicano.

AMÉRICA SALDRÁ DEL MAL MOMENTO

Es evidente el mal paso por el que atraviesan las Águilas del América, por lo que Herrera se comprometió a que saldrán del hoyo, luego de ubicarse en la novena posición de la tabla general al sumar 13 puntos.

"Nos comprometimos a meternos de lleno ante el presidente y ser un mejor equipo, porque como lo dije, no conozco otra manera para salir de esta situación, más que trabajando". Continuó: "mientras no ganes, las cosas están mal. América está diseñado para ganar y los muchachos están conscientes de eso. Son sube y bajas, pero aquí no se permite eso", concluyó

TE RECOMENDAMOS