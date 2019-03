Selección femenil de EU demanda a su federación por discriminación de género

Un grupo de 28 jugadoras de la Selección Femenil de Estados Unidos demandó a su federación nacional de futbol, la US Soccer, por discriminación de género –justo en el Día Internacional de la Mujer–, como parte de una larga batalla por obtener condiciones de trabajo similares a las de los hombres.

La demanda fue presentada ante una corte de Los Ángeles acusando “discriminación institucionalizada de género” que han sufrido por años, según The New York Times. Las jugadoras denuncian disparidad con los hombres en los salarios, los lugares y frecuencia de los partidos, las condiciones de entrenamiento y la forma de viajar.

La querella retoma algunos puntos presentados en 2016 por cinco jugadoras que acusaban discriminación salarial ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Estados Unidos.

