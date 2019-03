Sin Cara envía máscara especial a Raúl Jiménez

Como le prometió Sin Cara a su amigo y compatriota Raúl Jiménez, el luchador le enviará una máscara especial con los colores amarillo y negro del Wolverhampton donde milita el futbolista mexicano.

Wishing @Wolves ⚽️ and my friend @Raul_Jimenez9 all the best❗️

Que sigan los Exitos querido amigo🙏🏼. #TodosSomosSinCara #RJ9 pic.twitter.com/m4C6C6kUqn

— Sin Cara (@SinCaraWWE) March 9, 2019