VIDEO: Vikonis muestra herida que le dejó Nicolás Castillo

Nicolás Vikonis mostró la herida que le dejó el fuerte choque que tuvo con Nicolás Castillo durante el duelo vivido en el Estadio Azteca, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

"Tiempo no estaba haciendo, sí estaba roto por dentro, y me sangraba cada rato , iban y me ponían un líquido cicatrizante", externó el guardameta uruguayo ante los medios de comunicación al término del partido.

Nicolás Vikonis muestra la herida que le quedó tras el golpe de Nicolás Castillo 📹 @chamagola9 https://t.co/LNgOVwtcP6 pic.twitter.com/rL0nA4XUmd — La Afición (@laaficion) March 10, 2019

Y es que en una jugada en el minuto 26, el atacante chileno se quedó cerca de abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula, pero no fue así, gracias a la intervención de Vikonis, quien en esa salvada, se llevó un fuerte patada por parte de Castillo, jugada que tuvo que ser revisada por el VAR, el cual determinó que únicamente merecía el cartón amarillo el elemento del América.

📹 #NoTeLoPierdas MIN 30: Nico Castillo se acerca nuevamente en busca del gol. ¡ Peligrosa jugada de las Águilas ¡#AbrazadosPorElFutbol ⚽ #SienteTuLiga ⚽ #LIGABancomerMX pic.twitter.com/AURQBC9z1k — LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) March 10, 2019

