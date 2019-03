Carlos Vela marca gol y par de asistencias en triunfo de Los Ángeles FC

El delantero mexicano Carlos Vela marcó su primera anotación en la incipiente temporada 2019 de la MLS y aportó dos asistencias en la goleada 4-1 de Los Ángeles FC ante Portland Timbers en la fecha 2.

El Bombardero cobró el tiro de esquina con el que Mark-Anthony Kaye abrió el marcador al minuto 14; inició la jugada del segundo gol, de Christian Ramírez, al 45’; asistió a Adama Diomande al 65’ para que sólo la empujara; y tres minutos después obtuvo su recompensa con su gol personal.

