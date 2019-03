Serena Williams se retira de Indian Wells

La tenista española Garbiñe Muguruza, vigésima cabeza de serie, venció por 6-3 y 1-0, retirada, a la estadounidense Serena Williams, décima clasificada, y consiguió este domingo el pase a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

Muguruza, que comenzó perdiendo la primera manga por 0-3, elevó su nivel y ganó siete juegos consecutivos para llevarse el primer set y dejar a la tres veces campeona del torneo con problemas de respiración.

Después de recibir la atención del entrenador y el médico del torneo, Serena, tras perder el primer juego del segundo set, se sentó y comentó a tener problemas con la respiración, para luego retirarse.

Al ser entrevistada en la pista, Muguruza dijo que deseaba que Serena se recuperase y la pudiese ver "pronto" de nuevo en la competición.

La tenista española, que ahora tiene marca de 3-3 en los enfrentamientos con Serena Williams, la número 10 del mundo, se enfrentará en los octavos con la holandesa Kiki Bertens, séptima cabeza de serie.

