VIDEO: Raúl Jiménez iguala récord tras marcar un gol en el empate ante el Chelsea

Este domingo el delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, logró llegar a 12 anotaciones en la temporada de la Premier League tras marcar en el empate ante el Chelsea y por si fuera poco igualó a Julian Fletcher, quien poseía el récord como el jugador con más goles en una temporada con los Wolves. Dicho partido correspondió a la fecha 30, contra todos los pronósticos los Wolves se plantaron firmemente en la cancha de Stamford Bridge y ofrecieron un duelo espectacular en el que los blues lograron rescatar un agónico empate.

¡A lo Gignac! El golazo de 'taquito' de Rogelio Funes Mori en el Clásico regio

VIDEO: Vikonis muestra herida que le dejó Nicolás Castillo

La primera mitad del encuentro finalizó sin anotaciones debido a que el equipo del mexicano mantuvo una postura ofensiva que les permitió tener por más tiempo la pelota, otro factor que influyó para que en los primeros 45 minutos no llegara el gol fue que los locales no supieron aprovechar las llegadas que generaron.

Llegado el segundo tiempo, la estrategia de los Wolves cambio y por orden del técnico Nuno Espíritu Santo, los visitantes apostaron por el contragolpe y al minuto 56’ su plan dio resultado. El gol del de los Wolves llegó luego de un contragolpe efectuado por el mexicano y su compañero, el portugués Diogo Jota quienes lograron dejar a tras a la defensa con una serie de pases pero fue el mexicano el encargado de marcar luego de recibir el balón en los límites del área para de inmediato sacar el disparo con su pierna derecha, el cual fue desviado por un defensor, sin embargo, el balón terminó dentro de la portería resguardada por el español Kepa Arrizabalaga.

Tras el gol en contra los blues intensificaron su ataque y generaron peligro durante los minutos posteriores pero no consiguieron doblegar a la zaga de los Wolves sino hasta los minutos finales del encuentro gracias a un potente disparo de larga distancia del Eden Hazard que decretó el 1-1.

FT | #CHE 1-1 #WOL

Late heartbreak for Wolves as Eden Hazard's stoppage time leveller prevents Wolves from taking all three points from Stamford Bridge. #CHEWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/6E6mzMfkTx

— Wolves (@Wolves) March 10, 2019