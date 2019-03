'Atlas es el mejor equipo del mundo': Leandro Cufré

Se le nota feliz, como quien vuelve a casa después de una larga ausencia. Leandro Cufré recibe la chamarra del Atlas de parte del director deportivo, Ignacio Hierro. Con los Zorros comienza su carrera como entrenador, luego de haber sido un central que dejó huella en el club. El argentino está contento y por eso se desvive en elogios.

Luego de dirigir su primer entrenamiento, fue presentado de manera oficial en la sala de prensa. Ahí recordó su pasado y las críticas que recibió, como jugador, cuando decidió venir a México. Pero de inmediato sentenció: “Para mí, Atlas es el mejor equipo del mundo”. Cufré cumple así el sueño de iniciar su andar como director técnico.

“Los números los vamos hacer al final. Para mí acá no hay tiempo, no hay que pensar en cosas que uno no puede, lo que está al alcance de la mano, en eso pensamos. Para mí, Atlas es el mejor equipo del mundo, porque estoy en el club donde quiero estar y me da esta posibilidad. Para mí no existe otro club que no sea Atlas. Entonces, debemos brindarnos al máximo para darle al final del torneo dividendos a la institución y estar en una posición donde Atlas merece estar”, explicó Cufré.

“Para mí es un sueño que se acaba de concretar. Llegué a Mexico a través del Atlas, del que nunca me quise ir. Me toca regresar en una situación y desafío nuevo, en otra circunstancia, otro rol y justo Atlas me da esta oportunidad. Más al Atlas no le puedo pedir, debo brindarme como lo hice como jugador y como persona, eso está descontado”, agregó.

Recordó que también como jugador fue difícil el momento en que llegó a los Zorros. “Hoy hacía la reflexión con algunos compañeros y amigos, la época cuando vine como jugador atlas estaba último de la porcentual y yo venía de jugar la Champions League contra el Real Madrid, me decían ‘estás loco’ por ese cambio radical. Me gusta afrontar estos desafíos, siempre en algún momento debes iniciar y a veces no escoge uno el momento. Coincide que estuve en el momento indicado y estoy feliz de estar en este lugar, sabiendo todo lo que representa ser técnico de Atlas”, sentenció Cufré.

