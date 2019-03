Chivas no se alarma por falta de gol en últimos encuentros

Las alarmas todavía no se encienden en Chivas. Al menos eso es lo que asegura Isaac Brizuela. El equipo rojiblanco suma ya tres partidos sin conocer la victoria en el Clausura 2019 y en los últimos dos ni siquiera pudo anotar. Pero el plantel prefiere no preocuparse ante la falta de gol. El plantel confía en que tarde o temprano los tantos llegarán.

Impresionante herida de futbolista francesa Eugénie Le Sommer

¿Qué hace Lucía Villalón, ex del Chicharito, en México?

“En el vestidor hemos hablado, sabemos de estos partidos que no hemos sacado una victoria, pero hemos hablado que son simplemente detalle, también no hay que alarmarnos. No dejamos de hacer tantas cosas, simplemente afinar detalles y hacer lo que cada uno venía haciendo en su posición durante las primeras jornadas. Tratar de moverse poco más porque el equipo tiene el balón, tiene dinámica, por ahí nos falta un poco de movilidad en la parte ofensiva y concretar”, explicó este lunes Isaac Brizuela.

“Es simplemente eso, porque atrás se han comportado bastante bien tanto Gudiño como nuestra defensa, así que son pequeños detalles los que el equipo sabe que dejó de hacer. Creo que mejorándolos en esta semana te regresaría esa confianza que el equipo tuvo en las primeras jornadas”, agregó el jugador del Rebaño Sagrado.

“Considero que es simplemente un poco más de tranquilidad en el último toque, un poco más de concentración y en algunas jugadas tener movilidad. Lo hicimos en jornadas con Xolos, con Atlas que el equipo tenía movilidad arriba. Eso le daba opción a los compañeros de atrás para salir con el balón y tener espacio para aprovechar ese compañero en ofensiva. Simplemente es eso, la concentración en el área y tomar la mejor decisión, si mi compañero está mejor ubicado. No debemos preocuparnos, sabemos que el gol va a llegar y esta semana te puede dar esa confianza, tanto en goles, en victorias y avanzar una fase”, aseveró.

Isaac Brizuela cree que los rivales marcan a Chivas con mayor fuerza y quizá por eso ha sido más complicado encontrar el gol. “A lo mejor se hace más énfasis en los jugadores que estamos a la ofensiva, pero no solo en mí sino también en nuestros centros delanteros. Por ahí Vega que marcó tres goles en un Clásico, a lo mejor cuando el rival analiza en esa semana, se quedas con lo que hizo en ese partido. Si se me marca así, debemos buscar una alternativa, pues sabemos que algunos equipos juegan así, como Querétaro que estuvo metido atrás. Debemos buscar una solución y no desesperarnos. Si hay marca personal, buscar una salida, tener más movilidad y saber que en algunos encuentros así va a ser”, concluyó Isaac Brizuela.

TAMBIÉN PUEDES VER