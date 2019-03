VIDEO: Jugador de Chivas recuerda que lo corrieron de América

Hoy porta con orgullo la camiseta de Chivas, pero en el pasado, pudo haber sido jugador del América. El joven mediocampista rojiblanco, Fernando Beltrán creció en la Ciudad de México y cuando quiso dedicarse al futbol, se probó con las Águilas. Lo corrieron, le dijeron que no era bueno y el recuerdo no es nada agradable, por eso le cuesta mucho hablar del tema.

“No voy a tocar ese tema”, señaló este martes. Y enseguida prefirió hablar sobre el rival que enfrentará este miércoles, por el pase a semifinales de la Copa MX: “El America es un rival fuerte, tiene buenos jugadores, muchas individualidades y debemos estar concentrados. Como equipo debemos sacar el resultado no en lo individual, porque sí tenemos jugadores, pero lo hacemos mejor en equipo. Si nos unimos y en el campo hacemos cada uno lo suyo en su zona, le podemos sacar ventaja al América. Ellos tienen buen equipo, jugadores de Selección y experiencia, pero eso no nos atemoriza, nos motiva porque sabemos que podemos ganarles”.

Evidentemente, recordar el rechazo que sufrió por parte de las Águilas no es algo que le agrade. Ante la insistencia, no tuvo más remedio que cerrar el tema con una frase contundente, en la sala de prensa de Verde Valle. “El pasado de América… yo fui, pero me corrieron y no quiero tocar ese tema, no quiero hablar de eso, ya lo dejé por muerto”, señaló.

Hoy, es mediocampista de Chivas y se apropia de la pasión por el doble duelo ante el conjunto de Coapa que vivirá en los próximos días. “Obviamente sí se sabe lo que significa, es América y es ganarle como sea. Los Clásicos se juegan más allá del orgullo, con mucho corazón, se debe dejar el alma, uno como canterano sabe cómo se juega desde fuerzas básicas. Ya me tocó uno de Primera y sabemos la vibra que se siente, eso te motiva cuando entras y ves cómo te alienta a la afición, te da un plus”, detalló.

Por ahora, la mente rojiblanca está completamente puesta en el primero de los dos Clásicos. “El más importante es el que viene, debemos jugarlo con responsabilidad, como una Final porque eso es. Lo más importante es mañana y debemos sacar el resultado sea como sea. A veces las circunstancias son en contra, pero sabemos que podemos sacar el resultado y vamos por él. No vamos a dejar nada por perdido, hasta el último minuto vamos a luchar por cada pelota”, señaló Fernando Beltrán.

Por último, elogió la cancha que pisará este miércoles. “A mí ese escenario me encanta, el Estadio Azteca es algo muy bonito. El estadio está hermoso, cuando entro se me enchila la piel, pero me motiva para ganar. Jugué ahí contra Cruz Azul, también ya jugué con América ahí, para mí es bonito. Te motiva ver a la afición de Chivas cómo te alienta. Al equipo le viene bien el Azteca, nos viene bien y no creo que nos imponga. Debemos entrar concentrados, en el campo somos 11 contra 11 y lo demás se olvida”, finalizó el rojiblanco.