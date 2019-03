Henry Martin analiza 'volar' del ‘Nido’ del América

El delantero mexicano Henry Martin está considerando la posibilidad de salir del América debido a que no se siente valorado dentro del club a pesar de ser el mejor goleador del equipo en los últimos meses.

Según publicó el diario deportivo Récord, el atacante yucateco tiene el sueldo más bajo de entre todos los delanteros del equipo con una diferencia abismal respecto a Nicolás Castillo, Jéremy Ménez y Roger Martínez.

El yucateco es el que tiene mejores números junto con el chileno Nicolás Castillo entre los atacantes actuales de las 'Águilas'

Una fuente consultada por ese periódico comentó que el delantero de 26 años no se quiere ir del ‘Nido’, pues “está enamorado del club”, pero sí no le aumentan el sueldo no estaría dispuesto a renovar su contrato, pues se siente infravalorado por ser mexicano.

Henry Martin fue fichado en 2018 procedente de Xolos de Tijuana y aún tiene un año de contrato con las Águilas.

En el actual torneo tiene cuatro anotaciones en Liga MX y uno en la Copa MX.

