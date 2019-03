Nunca me desanimé: Miguel Ponce

Hoy se le ve sonriente, lleno de confianza, sabedor de que es titular indiscutible en Chivas. Pero no siempre fue así. En el pasado reciente, le tocó sufrir en torneos donde era relegado a jugar solo la Copa MX. Miguel Ponce asegura que nunca se desanimó. En cambio, decidió cambiar muchas cosas para retomar el nivel que alguna vez tuvo.

Después del entrenamiento en Verde Valle, el “Pocho” atiende una charla con Publisport. A lo largo de la conversación, asegura que nunca se desanimó cuando se le consideraba suplente. Revela las claves que le permitieron volver a estar en buen momento e incluso levanta la mano para que en el futuro se le pueda considerar en Selección Mexicana.

¿Qué ha cambiado para que veamos una versión tan buena de tu futbol, después de torneos tan complicados?

– Muchas cosas, fíjate que he cambiado mi alimentación. Eso la verdad es que en este deporte es muy bueno. Siempre comer sano ayuda muchísimo en el rendimiento de cada persona. Además, he trabajado siempre horas extra. No nada más es venir aquí y trabajar lo que nos corresponde. No, siempre es trabajar por la tarde algo extra, algo específico, cositas que me ayuden a mejorar, tener un mejor rendimiento y por supuesto un mayor desgaste físico.

Para llegar a este momento pasaste por torneos en los que te tocaba banca o jugar la Copa, un poco relegado del primer equipo. ¿Cómo visite esos días difíciles?

– Fueron difíciles entre lesiones, entraba a un partido, varios no, jugaba la Copa y si quedábamos fuera de la Copa, ya el ritmo no era el mismo, ya no teníamos mucha participación. Eso me ayudó también para seguir trabajando eso extra que te comento, porque yo no nada más estaba viniendo aquí y teniendo los partidos. Seguía trabajando, cuidando la alimentación, obviamente mis compañeros notaron el cambio físico y por supuesto el anímico. Yo no me desanimaba para nada, siempre estaba de buen humor, siempre cumplía con mis compañeros y siempre trabajaba a consciencia. Hay algo que Cardozo tiene mucha razón, que nosotros debemos trabajar para nosotros. En el futbol tienes que trabajar para estar bien tú y en eso tiene razón, eso es lo que hice, trabajé para mí, a consciencia, cuidándome y sabía que iba a llegar el momento, la oportunidad y tenía que aprovecharla.

¿Qué papel jugó Cardozo para que hoy estés de nuevo en buena forma, te devolvió la confianza?

– Él me conoce, sabe lo que puedo dar, en Toluca me tocó todo un año. Incluso, cuando llegó, creí que me iba a considerar un poco más y no fue así. Siguió metiendo a Edwin y nunca me desanimé, seguí trabajando, seguí metiéndole. Llegó el momento en que él vio el cambio, vio la diferencia que tenía de un momento a otro y creo que por eso al final se decidió por meterme a mí. Obviamente que me da toda la confianza, por supuesto. No es que hable conmigo personalmente, pero nos dice que trabajen para ustedes, en el trabajo físico pues tienes que trabajar para ti, para estar bien tú, porque a final de cuentas esto es individual. Aunque se ve mal a veces, es uno y no los compañeros, hay que trabajar para estar siempre bien, para correr, para meter y para tratar de ayudar al equipo.

¿Es esta la mejor versión de ti mismo?

– La verdad que esta vez me siento muy bien, me siento completo, físicamente muy bien, fuerte. Anímicamente también muy bien con la ayuda de mis compañeros, con la confianza que me ha brindado el entrenador. La verdad es que me siento muy bien, gracias al trabajo extra. Todos los días trabajo y ese trabajo que no se ve es el que más cuenta, el más importante. Creo qué hay que seguir así, seguir trabajando y metiendo. Sabemos que pueden pasar muchísimas cosas, pero eso no nos tiene que dar para desanimarnos ni mucho menos.

Fuiste campeón olímpico en 2012, mundialista dos años después. José Cardozo dijo que te ve con nivel para ir al Tricolor. ¿Hoy sientes que estás en condiciones nuevamente de levantar la mano para un llamado a Selección Mexicana?

– Sí, la verdad que me siento muy bien, completo físicamente, me siento técnicamente muy bien, anímicamente con mucha confianza y eso es bastante bueno porque como futbolista te ayuda a mostrarte de buena manera. Creo que es un buen momento para sí levantar la mano. Hay que seguir trabajando, mejorando todavía, partido a partido seguir demostrando que queremos estar ahí, porque no nada más es lo que va del torneo, es mantenerse así por mucho tiempo. Si llega la oportunidad, tengo que aprovecharla.

¿Cómo fueron para ti los cuatro años que pasaron entre 2014 que fuiste mundialista a 2018 cuando realmente tenías pocas posibilidades por la escasa continuidad en Chivas?

– La verdad es que fue complicado, regresé aquí al Rebaño y sufrí mi primera lesión, una cirugía de rodilla. Obviamente vinieron malos momentos, después una contractura, después el tobillo y otros dos meses fuera. Regresar y retomar… además los compañeros siguen trabajando todos los días y van mejorando, van teniendo un ritmo bastante bueno. En ese tiempo al equipo le empezó a ir bien y hacer cambios prácticamente era difícil. De todas maneras seguía trabajando, afortunadamente también Matías me tenía buena ley, le gustaba mucho lo que hacía. Él también me animaba, me decía “no te desanimes, sigue trabajando, la oportunidad va a llegar”. Hasta la fecha es lo que he hecho. Todo ese tiempo que duré sin jugar, tuve que hacer cambios, la alimentación, ese fue el proceso. No era de la noche a la mañana que iba a venir ese cambio positivo. Tardó, pero a final de cuentas llegó.

¿Hoy con Gerardo Martino nace nuevamente esa ilusión de que puedas tener una oportunidad y dejar de extrañar la camiseta verde?

– Sí, obviamente cada cambio es una oportunidad nueva para todos. Si bien hay que seguir trabajando para ver si somos del gusto del entrenador y si no, de todas maneras no todo termina ahí, hay que seguir trabajando para nosotros, para el equipo, para lograr cosas importantes. Pero sí obviamente siempre con la ilusión, pensando en ser convocado a Selección Mexicana. Para eso hay que mantenernos y siempre mostrar un buen nivel.