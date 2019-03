'Es un burro para declarar': José Ramón Fernández a Mateus Uribe

Mateus Uribe se encuentra en el ojo del huracán tras las polémicas declaraciones que realizó previo al Clásico nacional, donde afirmó que para él, es más importante jugar ante Cruz Azul o Pumas, ya que desde su arribo a México, Chivas no ha estado en zona de clasificación y no pelea nada, además de mencionar que fuera de nuestro país, el cuadro rojiblanco no es conocido, o al menos no tanto como el América.

Te puede interesar: Kikín Fonseca sufre caída en el Olímpico Universitario

"Es un burro para declarar, es un burro. Decir que en Colombia únicamente había oído hablar del América, es como si nosotros decimos que en México solo hemos escuchado hablar del Atlético de Medellín o del Deportivo Cali. Las Chivas llegaron a la final de la Libertadores", mencionó José Ramón Fernández durante su programa en ESPN.

¡La dura crítica de @joserra_espn para Mateus Uribe! 😱 🔥 EN VIVO

📺 ESPN 2🇲🇽/ESPN Deportes🇺🇸 pic.twitter.com/drU27Q4Z5r — Futbol Picante (@futpicante) March 13, 2019

Cabe mencionar que no fue la única persona que criticó lo dicho por el futbolista colombiano, sino que también lo hizo una de las grandes leyendas en la historia del Rebaño Sagrado, el Bofo Bautista, quien llamó a Mateus "muerto y tronco".

TE RECOMENDAMOS