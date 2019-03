Modelo venezolana revela diálogos 'calientes' con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la actualidad, regularmente está en el ojo del huracán a nivel internacional, lo que hace o deja de hacer siempre es novedad para millones de aficionados, su pasado a salido a relucir en repetidas ocasiones, aunque el portugués siempre le resta importancia a escándalos fuera de la cancha; sin embargo, éstos no dejan de llegar, muestra de ello es que una modelo venezolana reveló los diálogos 'calientes' que tuvo con el futbolista de la Juventus.

Alexandra Méndez, mejor conocida como La Chema, mencionó durante el programa peruano ATV, que el atacante luso le mandó todo tipo de mensajes, además de la propuesta indecente que le hizo, pues le pidió "morder su trasero" si marcaba un gol.

Todo comenzó cuando la venezolana etiquetó a Cristiano Ronaldo en una fotografía cuando fue a ver jugar al Real Madrid y la cual publicó en Instagram, el portugués le respondió por mensaje directo, pidiéndole su número de WhatsApp para platicar por ahí, conversaciones que mostró en el programa en vivo.

Foto tomada: Captura

"Hicimos una apuesta, primero me mandó una captura de pantalla de una foto mía en bikini y me preguntó que si era real y luego me pidió comprobarlo", mencionó Alexandra, quien reveló que conoció a Ronaldo en persona, incluso le regalaba entradas para que asistiera a los partidos en el Santiago Bernabéu.

Méndez dijo que todo lo mencionado se dio antes de que Cristiano conociera a Georgina Rodríguez, actual pareja del futbolista, por lo que actualmente no se atrevería a meterse en su relación, pero no descarta tener una amistad con CR7, misma que podría aprovechar para que le presente a algún amigo. "Que me presente a Asensio".

















