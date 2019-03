Se vio un equipo un poco espantado: José Luis Higuera

La derrota frente al América, que dejó a Chivas fuera de la Copa MX, puso la presión a tope en el Rebaño Sagrado. La eliminación dolió y el director general del club, José Luis Higuera, no tuvo más remedio que aceptar una realidad que no se puede ocultar: el equipo viene a la baja. Este jueves, al volver a la ciudad, el dirigente habló fuerte sobre el conjunto que dirige José Saturnino Cardozo.

Abren investigación a Chacón, árbitro del Clásico Nacional

VIDEO: Aficionados de América y Chivas protagonizan brutal pelea

“Muy mal partido, no representa lo que somos, no refleja el plantel ni el planteamiento táctico. La verdad es un partido para olvidar en su ejecución y para recordar muy fuerte que así no se debe jugar. Nosotros más que cuestionarlo, el mensaje que tenemos es que Chivas eso no es. Eso no nos representa ni jugamos nunca así. Importante que se recuerde”, explicó.

“Lo hemos dicho muchas veces, de eso de garantizar (continuidad del técnico) no se habla. Nosotros estamos sólidos con él, muy claro, muy cerca Mariano. La gente que debe estar cerca, lo está. Estamos informados y tampoco es para hablar de la continuidad de ‘Pepe’. Creo que él es el primero que sabe que el equipo viene a la baja. Eso es cierto y no vamos a decir que solamente fue el partido del América. Lo grave es que ahora no generamos, sí se vio el equipo ahora… te diría que hoy no hay nada rescatable. Fue un partido precisamente para no olvidar y no volverlo a hacer”, señaló.

#Chivas🐐 "Fue un mal partido, esto no nos representa. Fue un partido para olvidar": José Luis Higuera en su llegada a Guadalajara tras el #ClásicoNacional pic.twitter.com/IbKw9M4Et7 — Publisport México (@Publisport_MX) March 14, 2019

“Una cosa es la exigencia y el hablarse fuerte y claro dentro del vestidor, pero el proyecto de Cardozo es claro, el objetivo sigue firme. También somos claros en que se perdió un objetivo muy importante que es la Copa, pero en la Liga seguimos ahí. Tenemos la oportunidad el sábado de revertir y demostrar de qué está hecho el equipo. El tema de calificar, seguimos teniendo mucha confianza en nuestro plantel y en nuestro director técnico”, agregó Higuera.

La pobre exhibición de Chivas en el estadio Azteca causó profunda decepción. “Mi opinión es que en lugar del planteamiento, el problema fue la ejecución, creo que hoy sí la verdad se vio un equipo que no somos. Se vio un equipo… no sé si la palabra correcta es un poco espantado, fuera, no sé. La verdad no es lo que esperábamos.. No puedo hablar si el planteamiento era bueno o malo, porque con Monterrey hubo un planteamiento similar el torneo pasado y se logró ganar. Creo que sí es una mala ejecución y ajustes que no fueron los adecuados”, afirmó.

“Lamentablemente, no es la primera vez que perdemos con el América ni será la última. Me parece que la mentalidad de los que nos dedicamos a esto tiene que estar muy clara. Reitero, estamos muy sólidos, tenemos un partido crucial el sábado y otro igual de crucial regresando de Fecha FIFA. No vimos mala predisposición. También se tienen malas noches, mala suerte que tocó con el América. Pero no creo que sea un tema de actitud”, finalizó Higuera.