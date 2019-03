El mensaje de Piqué al conocer a su rival en la Champions

Bien dicen que hay lugares que no se olvidan, y Gerard Piqué sabe de ello, ya que por siempre llevará el gran recuerdo del Old Trafford, estadio donde creció, fue su casa y pisó infinidad de veces, defendiendo los colores del Manchester United.

El español tiene una cita con el destino, pues ahora siendo pieza clave con el Barcelona, enfrentará al club que lo vio nacer como futbolista, y lo hará en los cuartos de final de la UEFA Champions League, hecho al que reaccionó al término del sorteo que se llevó a cabo este viernes.

"Voy a volver a mi segundo hogar", escribió Piqué mediante su cuenta de Twitter, compartiendo la publicación realizada por los Red Devils.

I’m coming back to my second home. @ManUtd https://t.co/MTOsM4afvO

— Gerard Piqué (@3gerardpique) March 15, 2019