Rafa Nadal se cita con Roger Federer en las semifinales de Indian Wells

El tenista español Rafael Nadal clasificó a semifinales del Masters 1000 de Indian Wells y jugará una “final adelantada” con el suizo Roger Federer, quienes se volverán a encontrar, luego de más de un año sin enfrentarse.

Federer hizo su parte más temprano y dejó en el camino al polaco Hubert Hurkacz por doble 6-4, luego de una hora y 14 minutos, y aunque Nadal sufrió un poco más, al final eliminó al ruso Karen Khachanov por 7-6 (7/2) y 7-6 (7/2) en dos horas y 17 minutos.

Nadal sufrió con el servicio de su rival, quien en el primer set logró nueve aces y el 86 por ciento de efectividad en su primer servicio, por ninguno y 62 por ciento del español, de manera respectiva.

Ambos lograron un rompimiento de servicio y debieron definir la primera manga en “muerte súbita”, donde el ex número uno del mundo fue superior para tomar ventaja.

🇪🇸 @RafaelNadal will meet Roger Federer for the 39th time with a spot in the @BNPPARIBASOPEN final on the line. 👀

— ATP Tour (@ATP_Tour) March 15, 2019