Ronda Rousey es multada por la WWE tras 'acciones poco profesionales'

¡Ronda Rousey, mal y de malas! La luchadora estadounidense ha sido multada por la WWE tras sus "acciones poco profesionales" durante el programa de WWE RAW el pasado lunes por la noche, ya que maltrató a Dana Brooke y atacó a los oficiales.

"Ronda Rousey fue multada por la WWE como resultado de sus acciones poco profesionales el lunes por la noche en Raw. Debido a la confidencialidad del contrato de Rousey, el monto de la multa no será revelado. Se han tomado las medidas apropiadas", explicó la empresa de lucha libre mediante un comunicado emitido a través de su página web.

BREAKING: @RondaRousey has been fined due to her actions this past Monday on #Raw. https://t.co/UrBsjH5m86

— WWE (@WWE) March 15, 2019