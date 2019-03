The King Rey Misterio acusa extorsión por fotos suyas sin máscara

El luchador The King Rey Misterio manifestó su molestia debido a que al parecer una persona trató de chantajearlo con la publicación de fotos suyas sin máscara.

“A veces me pregunto: ¿Qué gana el aficionado que hostiga el espacio personal de uno? ¿Te gusta la lucha libre? ¡Quiérela y cuídala! ¿Qué ganas con querer publicarme o quererme extorsionar que tienes fotos mías de mi cara? Realmente no me importa ni me afecta si quieres causarme algún daño”, publicó el luchador tijuanense en su cuenta de Facebook.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Servio se tatuó a Maradona para asegurar su lugar: ex auxiliar técnico

Ex árbitro colombiano acusado de acoso sexual, en la mira de Brizio

The King Rey Misterio es un luchador independiente de 25 años de edad, sobrino de Rey Misterio Señor, y desde los 14 años practica lucha libre, según el sitio Mundo Hispánico.

La también luchadora Reina hechicera se unió a su colega y manifestó que nunca se dejará chantajear por nadie.

De una ves les digo si tiensn fotos mías delante publiquenlas si saben mi nombre gritenlo pero de mi no verán. Un. Peso ni me van a chantajear con algo barato pic.twitter.com/Qxm38FHrBq — 💀Reina hechicera💀 (@Reina_Hecicera) March 16, 2019

PUBLIMETRO TV