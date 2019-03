Así será el regreso de Toros Neza en el homenaje a Pablo Larios

Esta tarde el mítico estadio mundialista Neza 86 se vestirá de gala debido a que se realizará un homenaje póstumo a Pablo Larios, quien lamentablemente falleció el pasado 31 de enero y en vida fue una de las grandes leyendas del futbol mexicano, como parte de este tributo se disputará un juego entre Leyendas de Toros Neza en contra de Leyendas de Pumas.

Se tiene programado que el partido de inicio en punto de las 15:00 horas, sin embargo, las festividades darán inicio en punto de las 13:00 horas, en el homenaje participará el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, la Rectora de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Maestra Ivette Topete García, así como los hijos de Pablo Larios Iwasaki, Sumiko Marbella Larios Garza y Pablo Farid Larios Ramos, entre otros familiares y ex jugadores que tomarán parte en el juego.

Durante el evento también se realizara un homenaje al profesor Enrique ‘ojitos’ Meza por su destacada trayectoria como futbolista, director técnico y leyenda del futbol mexicano. Cabe mencionar que el ‘Ojitos’ Meza será el encargado de dirigir a las Leyendas de Toros Neza. Entre los jugadores que participarán en el homenaje a Pablo Larios figuran grandes nombres como Pedro Pineda, Rodrigo Ruíz, Edson Astivia y Jesús López Meneses, por parte del equipo de Nezahualcóyotl, mientras que por Pumas asistirán figuras de la talla de Manuel Negrete, Miguel España, Luis Flores y Manuel Manzo, entre otros.

La transmisión de este histórico partido se podrá seguir a través de la señal de Cadena H Televisión, 169 de Total Play, en redes sociales se podrá seguir el encuentro a través de los perfiles de Facebook de La Quinta DMX y Kamatv, los portales www.neza.gob y www.cadenah.tv también transmitirán el encuentro.

Pablo Larios fue figura en el Zacatepec, Puebla, Cruz Azul y Toros Neza, además fue el portero titular del Tricolor en la Copa del Mundo de 1986.

El ex futbolista falleció a los 58 años después de ser operado debido a que sufrió una oclusión intestinal que le provocó un paro cardiaco.

Aquí el Programa completo para el juego Homenaje a Pablo Larios Iwasaki

Leyendas Toros Neza vs Leyendas PUMAS

Sábado 16 de marzo de 2019, 15:00 horas, estadio mundialista Neza 86. Transmisión Cadena H

Televisión, 169 de Total Play. Redes sociales en Facebook: La Quinta DMX y Kamatv. También en

los portales: www.neza.gob y www.cadenah.tv

Protocolo:

12:30 horas Autobús de Pumas sale rumbo al Neza 86, desde las astas de Ciudad Universitaria.

13:00 horas Apertura del estadio Neza 86 (Música versátil en todo momento).

13:00 horas Autobús de Toros Neza sale rumbo al estadio, desde el hotel de concentración (En

Ciudad Neza).

14:00 horas Sonido local da la bienvenida al público, agradece a los asistentes (incluyendo

autoridades presentes e invitados especiales), así como a todos los familiares de

Pablo Larios Iwasaki, que se encuentran en el estadio.

Enseguida menciona que: “A partir de este momento inicia el Homenaje póstumo a

Pablo Larios Iwasaki. A continuación, escucharemos una breve semblanza sobre, “El

paso de Pablo Larios en Toros Neza, siempre cobijado bajo la sombra del mítico

estadio Neza 86”.

ENTRA AUDIO SEMBLANZA DE LA HISTORIA DEL NEZA 86 Y PABLO EN TOROS NEZA (4 MINUTOS)

14:05 horas Mientras se escucha la pista de audio, ingresan y se forman en línea recta a la mitad

de la cancha, de frente a la “Zona A” (sombra):

El Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García (EN MEDIO DEL

CIRCULO CENTRAL)

El representante del Gobernador del Estado de México (A LA DERECHA DEL PRESIDENTE)

La Rectora de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Maestra. Ivette

Topete García (A LA IZQUIERDA DEL PRESIDENTE)

Lic. Jorge Emilio Pires, organizador del evento y Director General de La Quinta Deportiva

(A LA IZQUIERDA DE LA RECTORA)

Sumiko Marbella Larios Garza (A LA DERECHA DEL REPRESENTANTE DEL

GOBERNADOR)

Pablo Farid Larios Ramos (A LA IZQUIERDA DE JORGE EMILIO)

Árbitros del partido (A LA DERECHA DE SUMIKO)

Jugadores de Pumas (A LA IZQUIERDA DE PABLO FARID)

Jugadores de Toros Neza (A LA D

14:05 horas El sonido local presenta a todos los que ahora están en la cancha y, enseguida,

solicita al público asistente, que de manera respetuosa escuche las palabras de

bienvenida y agradecimiento del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Juan

Hugo de la Rosa García. (Al término, Sonido local pide aplausos para el

Presidente).

14:08 horas Enseguida, el sonido local solicita al representante del Gobernador del Estado

de México, nos regale unas palabras. (Al término, Sonido local pide aplausos

para el Representante del Gobernador).

14:11 horas Enseguida, el sonido local solicita a la Rectora de la Universidad Tecnológica

de Nezahualcóyotl, nos regale unas palabras. (Al término, Sonido local pide

aplausos para la Rectora).

14:14 horas Enseguida, el sonido localsolicita a Sumiko Marbella Larios Garza y Pablo Farid

Larios Ramos(hijos del guardameta) a decir unas palabras, respectivamente.

(Al término, sonido local pide aplausos para los hijos del “Arquero de la selva”)

14:17 horas El sonido local anuncia que, a manera de tributo, los niños soltarán globos blancos

y una playera del “Arquero de la selva”, como se le conocía, e incita a los asistentes

y grupos de animación presentes, a brindar aplausos y porras para el recién

fallecido.

14:19 horas A continuación, el sonido local solicita al Lic. Jorge Emilio Pires, Organizador y

Director General de La Quinta Deportiva, a brindar unas palabras a todos los

futbolistas que hoy participan.

Al terminar, Jorge Emilio pide a los niños entreguen un reconocimiento a los

jugadores de ambos equipos, a nombre del Presidente Municipal de Nezahualcotl,

Juan Hugo de la Rosa García y La Quinta Deportiva, por su valiosa y desinteresada

colaboración en este homenaje a Pablo Larios Iwasaki.

14:21 horas (Mientras esto sucede), sonido local pide aplausos para todos los futbolistas,

autoridades y organizadores. Así mismo, solicita a los presentes en cancha a

regresar a sus lugares y a los jugadores pasar a vestidores.

14:23 horas Futbolistas regresan a los vestidores

14:35 horas Futbolistas salen a calentar (Opcional, pudieran calentar en

vestidores)

14:45 horas Ambos equipos regresan a los vestidores

14:45 horas (Sonido local dice las alineaciones del partido y cuerpo arbitral. Anuncia que se

jugarán dos tiempos de 45 minutos).

14:45 horas La banda de guerra o sinfónica del Municipio, sale al terreno de juego y toma su

lugar dentro de la cancha.

14:50 horas La tripleta arbitral, los jugadores de Toros Neza (con máscaras) y Pumas, así como

los niños recoge balones, ingresan al terreno de juego formados a manera de

protocolo profesional con las banderas de México, Toros Neza y Pumas (4 niños por

bandera) más la niña y niño embajadores que entregarán el balón al árbitro.

(Sonido local reproduce el himno Fair Play desde que salen hasta que se forman

por completo)

Al llegar a la distancia establecida y formados en línea recta, los jugadores extienden

una lona de (1 metro de ancho por 10 de largo) con la leyenda: (“Pablo Larios, ¡Por

siempre, Toro!”). Posteriormente se entona el himno Nacional Mexicano.

(Sonido local solicita al público ponerse de píe, para entonar el Himno Nacional

Mexicano, instrumentado por la banda de guerra o sinfónica del Municipio)

 Después del Himno, los jugadores de Pumas saludan de derecha a izquierda

a los árbitros y jugadores de Toros Neza y, se colocan para lo foto oficial

(respectiva).

 Luego los jugadores de Toros Neza saludan a los árbitros de izquierda a

derecha y, se colocan para la foto oficial (respectiva).

 Posteriormente, capitanes de ambos equipos y árbitros se reúnen para tirar

el volado, para luego colocarse en sus respectivas canchas y arrancar el

partido.

14:59 horas (Sonido local anuncia un minuto de aplausos en memoria de Pablo Larios Iwasaki)

15:00 horas Arranca el primer tiempo.

15:45 horas Finaliza el primer tiempo.

15:47 horas (Sonido local anuncia: “A continuación, el Municipio de Nezahualcóyotl, a través

de su Presidente, Juan Hugo de la Rosa García, de la Universidad Tecnológica

de Neza, a través de la Rectora. Maestra Ivette Topete García y La Quinta

Deportiva, a través de su Director General y organizador del evento Jorge

Emilio Pires, entregarán un reconocimiento a manera de homenaje al Profesor.

Enrique Everardo Meza Enríquez, porsu destacada trayectoria como futbolista,

director técnico y leyenda del futbol mexicano. Conozcamos un poco sobre la

trayectoria de Enrique el “Ojitos” Meza”.

ENTRA AUDIO SOBRE LA TRAYECTORÍA DE ENRIQUE MEZA (3 MINUTOS)

15:50 horas Mientras se reproduce el material auditivo, Ingresan al campo el Presidente

Municipal de Nezahualcóyotl, C. Juan Hugo de la Rosa García, Maestra Ivette

Topete García, Rectora UTN, el Profesor. Enrique Meza, Jorge Emilio Pires y el

Contador Público José Luis Herrera (Tesorero de la Liga Premier de la Femexfut),

en representación del C.P José Vázquez Ávila, Presidente de la Liga Premier de la

Federación Mexicana de Futbol, para dar paso a la entrega del reconocimiento.

(Al término del audio, sonido local solicita a los involucrados en el orden que a

continuación se presenta, unas palabras para el Profesor Enrique Meza Enríquez,

mencionando el nombre y cargo de cada uno.

 Palabras breves del Presidente Juan Hugo de la Rosa

 Palabras breves de la Maestra. Ivette Topete García

 Palabras breves del Lic. Jorge Emilio Pires

 Palabras breves del CP José Luis Herrera (representante del CP José

Vázquez Ávila)

 Palabras de Enrique Meza Enríquez

Al concluir Enrique Meza, sonido local anuncia que se hace entrega del

reconocimiento y pide a los involucrados posen para las fotografías.

 Se entrega el reconocimiento y se posa para la foto.

 (Sonido local, pide un fuerte aplauso y una porra para Enrique el “Ojitos“Meza).

 Salen del terreno de juego

15:58 horas Ingresan jugadores para disputar la segunda parte.

16:00 horas Arranque de la parte complementaria.

16:05 horas Audio local anuncia la salida de Pedro Pineda y el ingreso de: Javier Pineda

Deras (Ex jugador de Cachorros Neza) y pide a los asistentes lo despidan con

un fuerte aplauso.

16:05 horas Audio local anuncia: “El Municipio de Nezahualcóyotl, a través de su

presidente, Juan Hugo de la Rosa García, de la Universidad Tecnológica de

Neza, a través de la Rectora. Maestra Ivette Topete García y La Quinta

Deportiva, entregan un reconocimiento a manera de homenaje a Pedro

Pineda Deras, por haber defendido con pundonor y corazón la playera de

Toros Neza en la temporada 95-96 y por ser el máximo ícono de este

municipio como jugador de Primera División Profesional. Además, jugó en

11 clubes, incluyendo el AC Milán de Italia, que lo fichó gracias a sus grandes

condiciones.

Sonido local anuncia: “Solicitamos al C. Juan Hugo de la Rosa, a la Maestra

Ivette Topete García a Jorge Emilio Pires y José Luis Herrera, entreguen el

reconocimiento a Pedro Pineda.”

 Se entrega el reconocimiento y se posa para la foto.

 (Sonido local, pide un fuerte aplauso y una porra para Pedro Pineda).

 Salen del terreno de juego.

16:08 horas Continua el partido

16:20 horas Audio local anuncia la salida de Jesús López Meneses y el ingreso de Emiliano

López Meneses, hijo de Jesús y quien seguirá los pasos de su padre

y pide a los asistentes lo despidan con un fuerte aplauso.

16:20 horas Audio local anuncia: “El Municipio de Nezahualcóyotl, a través de su

presidente, Juan Hugo de la Rosa García, de la Universidad Tecnológica de

Neza, a través de la Rectora. Maestra Ivette Topete García y La Quinta

Deportiva, entregan un reconocimiento a manera de homenaje a Jesús

López Meneses, por haber defendido con pundonor y corazón la playera de

Toros Neza. También por haber sido el futbolista, quien más años portó los

colores y el escudo de esta institución en Primera División Profesional, 7 para

ser exactos (del 94 al 2001), manteniéndose firme y fiel incluso en el

descenso”.

“Solicitamos al señor Armando López Gil (padre del futbolista), al C. Juan

Hugo de la Rosa, a la Maestra Ivette Topete García, al Lic. Jorge Emilio Pires

y al CP José Luis Herrera (Tesorero de la Liga Premier de la Femexfut),

entreguen el reconocimiento a Jesús López Meneses.”

 Se entrega el reconocimiento y se posa para la foto.

 (Sonido local, pide un fuerte aplauso y una porra para Jesús López Meneses).

 Salen del terreno de juego.

16:23 horas Continua el partido.

16:30 horas Audio local anuncia la salida de la leyenda “Nacho” Rodríguez y el ingreso del hijo

de Pablo Larios Iwasaki, Pablo Farid Larios Ramos y pide lo recibamos con

un fuerte aplauso.

16:45 horas Fin del partido.

