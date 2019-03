Chicharito iguala su peor marca goleadora en Europa

La temporada 2018-19 de la Premier League no ha sido nada fácil para el delantero mexicano del West Ham, Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no ha logrado mostrar su capacidad goleadora que lo caracteriza, sin embargo, este sábado logró dejar a un lado las críticas por su bajo rendimiento y pese a que no disputó los noventa minutos del encuentro ante el Huddersfield Town por la fecha 31 de la Premier League logró marcar un importante doblete con el que le dio la victoria a los hammers e igualó su peor marca goleadora en el Europa, la cual registró la temporada pasada con el West Ham cuando marcó 8 goles.

El goleador mexicano llegó al futbol europeo en el 2010 para jugar en el Manchester United donde a lo largo de 5 temporadas mostró un alto rendimiento marcando 59 goles en los diversos torneos que disputó con los Red Devils; En el Real Madrid consiguió 9 dianas en la temporada que pasó con el equipo de La Liga de España; su paso por el futbol bávaro fue muy fructífero debido a los 39 goles que aumentó a su historial en dos temporadas con el Bayern Leverkusen. La temporada pasada significó el regreso de Hernández Balcázar al futbol inglés y en ella registró su peor marca goleadora con tan solo 8 goles en 33 partidos disputados.

Con el doblete de este sábado el mexicano logró igualar su peor marca goleadora en Europa y llegó a 8 goles en la temporada; 7 en la Premier League y 1 en la Copa de la Liga, no obstante, el mexicano todavía tiene tiempo para mejorar su cuota goleaado llegdora debido a que todavía le quedan siete fechas poir disputar a la Premier League. Los goles de este sábado llegaron en un momento inmejorable debido a que acudirá motivado a su primer llamado en el Tricolor de la era de Gerardo ‘Tata’ Martino, la cual iniciará el próximo viernes ante su similar de Chile.

El West Ham consiguió una valiosa victoria en el Estadio Olímpico de Londres gracias a los goles de Mark Noble (15’), Angelo Ogbonna (75’) y el doblete de Javier Hernández (84’, 91’), por su parte los anotadores del Huddersfield Town fueron Juninho Bacuna al 17’ y Karlan Ahearne-Grant quien también marcó dos goles al 30’ y al 65’. Tras el resultado los Hammers llegaron a 42 unidades mientas que el Huddersfield Town se quedó en la parte más baja de la clasificación con únicamente 14 puntos y serios problemas de descenso.

