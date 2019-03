Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo celebran un mes de noviazgo

View this post on Instagram

Te admiraré toda la vida mi querido príncipe 🤴, cada día me dejas saber que a la tierra se viene a ser feliz 😍. No ha pasado un sólo momento desde que te conocí que no sepa cuánto me amas, te esmeras para hacerme la mujer más feliz 🥰, que afortunada me siento mi vida por tenerte tan cerquita.😘😘😘, TE AMO de aquí hasta la Estrella más chiquita 💫. Si la vida me sigue premiando con tu presencia sé que seré inmensamente feliz toda mi vida🥰. @araujo.patriciog 16/03/19 #1 💏