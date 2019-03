A ver si me pasan las repeticiones aunque no salgan al aire: Eduardo Brizio

El ex árbitro y comentarista Eduardo Brizio Carter tuvo un pequeño descuido durante la transmisión del partido entre Cruz Azul y Pachuca de la jornada 11 del Clausura 2019 que provocó algunos comentarios negativos en Twitter.

Al minuto 23 del partido, el silbante central Adonai Escobedo marcó penal en contra de Pachuca por un empujón del colombiano Stiven Barreiro sobre el argentino Milton Caragglio. Brizio opinó en la transmisión que no era penar y pidió otros ángulos de la jugada para poder analizarla.

De lo que no se percató Eduardo, hermano de Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje del futbol mexicano, fue que tenía su micrófono encendido y se le escuchó decir: “¿Tenemos otras tomas del penal? A ver si me las pasan aunque no las pasen al aire”.

¿Liga Mx Corrupta? @SancadillaNorte Arturo lalo brizio

Bien quemado pic.twitter.com/vUMCTCEaqq — Jose david Carrillo (@DeividWalker18) March 17, 2019

En mi opinión no es penal a favor de Cruz Azul, el primer contacto en la cara de Barreiro es de Caraglio!!! pic.twitter.com/nTsor47t8S — E. Brizio Carter (@lalobrizio) March 17, 2019

Algunos usuarios de Twitter consideraron que Eduardo Brizio pudo haber evidenciado las fallas en el arbitraje de la Liga MX e incluso corrupción, mientras otros consideraron exagerados estos comentarios.

