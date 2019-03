'Cualquier luchadora mexicana me patearía el trasero': Alexa Bliss

Este fin de semana la histórica luchadora de WWE, Alexa Bliss, estuvo presente en la convención de cómics La Mole en la Ciudad de México donde recibió el cariño de la afición mexicana y admitió el gran nivel de la lucha libre femenil en México.

“Es una pregunta difícil, tengo que pensarlo. Siendo brutalmente honesta creo que cualquier luchadora mexicana me patearía el trasero y no quiero eso”, comentó Alexa en una sesión de preguntas tras ser cuestionada sobre a qué luchadora mexicana le gustaría enfrentar.

La estadounidense también declaró que dentro de su estilo hay un poco de influencia de la lucha libre mexicana, debido a que Rey Misterio la motivó para que incluyera algunos movimientos aéreos dentro de su baraja de movimientos luchísticos.

"Trish Stratus y Rey Mysterio han sido parte de mi inspiración, me gusta me gusta el estilo de Rey y he intentado adaptarlo", comentó durante la sesión de preguntas.



















Alexa firmó contrato con la WWE en 2013, pero antes de integrarse a una de las empresas de lucha libre más exitosas del mundo fue fisicoculturista y pasó un tiempo como porrista, tras probar suerte en la Lucha Libre se convirtió en una de las favoritas del público tras ser de las pocas que ha conseguido campeonatos de RAW y SmackDown.

Con información de Mediotiempo.com

