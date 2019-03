UEFA abre expediente a Cristiano Ronaldo por polémico festejo en Champions

La UEFA acusó a Cristiano Ronaldo de dirigir un gesto de burla al técnico argentino Diego Simeone, después de que la Juventus eliminó al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones.

El equipo mexicano favorito de Iker Casillas es: ¡Cruz Azul!

De acuerdo con el organismo rector del fútbol en Europa, la acusación será analizada por su panel disciplinario, que se pronunciará el jueves acerca de si el astro portugués incurrió en una “conducta inapropiada”.

El propio Simeone fue multado con 20.000 euros (22.700 dólares) por la UEFA, tras hacer una seña obscena al concluir el partido de ida, en que el Atlético de Madrid venció 2-0 a la Juve. En la vuelta, realizada la semana pasada, Cristiano marcó tres goles, y la Vecchia Signora se impuso por 3-0 como local en Turín para avanzar a los cuartos de final.

